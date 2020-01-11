里山禾樂燈區-「觀山入林」藝術燈組-模擬圖。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會主展區將於2月8日在后里花博園區開展，台中市政府農業局以里山倡議與農村生活為主題，打造「里山禾樂燈區」，邀請在地藝術家王銘顯建築師團隊與日本藝術家新山拓 Taku Shinyama跨國合作，以台灣中部竹材製作「觀山入林」藝術燈組，闡述里山人與自然和諧共生精神。

藝術家王銘顯說，觀山之後入林是位於大肚山下，與中央山脈間的台中，自原民時代即有的地景互動。高樓林立的今天，居民仍能在筆直的街道底端遠望青翠山脈，觀山入林，即是將人與景的互動作為作品隱喻。

王銘顯指出，為讓作品真實自然的呈現，使用南投山區孟宗竹作為作品結構骨材，結構上，作品盡量讓兩片山脈之間僅由斜撐支撐，讓山脈與山脈之間留下空隙，創造出林道體驗，讓行者仰望一線天光，展示出台中積極維護自然生態及農業發展的成果。

農業局長蔡精強表示，「里山禾樂燈區」位於后里森林區臨近三豐路與大山路口，以地景藝術視角呼應里山人與自然和諧共生的精神，展示時間自2月8日至2月23日，屆時歡迎民眾揪團來台中逛燈會。

(中時 )