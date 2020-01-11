竹崎投票 林國慶：沒有壓力交給選民決定 12:452020/01/11 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林國慶上午赴竹崎鄉鹿滿社區活動中心投開票所投票。（張亦惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林國慶由妻子及孫子陪同上午至竹崎鄉鹿滿社區活動中心投開票所投票。（張亦惠攝） 嘉縣立委第二選區候選人林國慶11日上午由妻子及孫子陪同至鹿滿社區活動中心投開票所投票，時間接近中午現場不少民眾排隊，林國慶表示，心情有釋放的感覺，這次選舉是在做有意義的事，結果交給選民決定。 林國慶上午搭車到鹿滿社區活動中心投開票所，現場排隊民眾多，約排了10分鐘左右才投票，排隊過程中也有不少民眾跟林打招呼，林國慶說，這次的小遺憾就是家人只有他能投給自己，現在心情很輕鬆沒有任何壓力，這次參選是在做一件有意義的事，結果就交給嘉義的選民決定。 (中時 ) #國慶 #民眾 #選民 #投票 #投開票所 也許您會感興趣 推薦閱讀 投開票所前手比「1」 里長涉拉票遭罰50萬元 15:232020/01/09 社會 挺洪秀柱基層里長 發起投票日當天巡察投開票所 16:022020/01/09 政治 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 大選前 嘉義縣最大投開票所開始布置 17:272020/01/10 生活 增設逾千個投開票所 中選會拚晚間10點完成計票 18:302020/01/10 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 獨／北市投開票所發生漏發原住民立委選票 12:102020/01/11 政治 漏發選票、未貼政黨介紹公報 北市投開票所傳狀況 12:382020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 - 政治 影／「林北癌末都要投票」 血癌鬥士今病逝 - 政治 被問對韓選情有沒有信心 連戰竟答兩個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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