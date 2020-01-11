林國慶由妻子及孫子陪同上午至竹崎鄉鹿滿社區活動中心投開票所投票。（張亦惠攝）

嘉縣立委第二選區候選人林國慶11日上午由妻子及孫子陪同至鹿滿社區活動中心投開票所投票，時間接近中午現場不少民眾排隊，林國慶表示，心情有釋放的感覺，這次選舉是在做有意義的事，結果交給選民決定。

林國慶上午搭車到鹿滿社區活動中心投開票所，現場排隊民眾多，約排了10分鐘左右才投票，排隊過程中也有不少民眾跟林打招呼，林國慶說，這次的小遺憾就是家人只有他能投給自己，現在心情很輕鬆沒有任何壓力，這次參選是在做一件有意義的事，結果就交給嘉義的選民決定。

(中時 )