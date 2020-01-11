今(11)日投票日各地都是晴到多雲，高溫約25-27度；中南部可達26-28度；過去天氣是影響投票率的一大主因，今天全台好天氣適合國人投票，但因為風力較弱導致西半部的空氣品質不良，尤其中南部多縣市空品達「橘色提醒」等級，另外入夜後北台灣溫度開始明顯下降，敬請留意。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，穩定的天氣在今晚就會有些變化，隨著大陸高壓往南延伸，台灣附近東北季風增強，迎風面北部、東半部將陸續轉為有短暫陣雨天氣，中南部雲量也將增多，今晚北台灣入夜後溫度開始明顯下降，提醒民眾留意日夜天氣變化。

明(12)日受較強東北季風及華南水氣逐漸東移影響，白天期間迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨，晚間水氣更多，中南部也將有短暫陣雨出現機會，各地有雨的情況將延續到下周一(13)白天，西半部天氣將轉為多雲，東半部仍有局部短暫陣雨機會但雨勢也將明顯減緩下來。

吳聖宇指出，冷空氣在周日晚間到周一清晨將達到最強，中北部、東北部空曠地區有出現13-14度低溫機會，周二(14日)清晨冷空氣將逐漸減弱，白天溫度將開始回升，由於今明兩天之間轉變甚大，提醒大家要多注意天氣及溫度的變化，適時增添衣物。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，此波冷氣團水氣較為充足，周日下午過後到周一白天在中北部3000公尺以上高山區域有局部降雪機會，欲上山賞雪民眾除了做好保暖工作外，高山道路表面也有結冰可能，相關裝備如輪胎記得加裝雪鏈以防萬一。

(中時 )