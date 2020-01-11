警方獲報後到場處理，並將婦人帶回派出所偵訊。（張晉銘攝）

該撕毀選票事件發生在草屯鎮第184投票所。（張晉銘攝）

今天總統和立委大選的投票日，上午投票所即湧入投票人潮，不過南投縣草屯鎮上午11點發生一起撕毀選票的事件，一名婦人疑似因為誤拿私章蓋到立委選票，一時緊張不知所措，當下撕毀選票，選務人員發現後通報警察協助處理，婦人也被帶回派出所偵訊中。

這起撕毀選票的案件是發生在草屯鎮第184投票所，大約上午11點20分，一名婦人前往投票，並依序領完總統票、立委票和政黨票等3張選票，但是在圈票時，疑因為不小心拿到私章蓋到立委選票，當下婦人非常緊張，不知道該怎麼辦，所以將選票撕毀。

選務人員是發現該名婦人圈票後，只有將總統票和政黨票投入票匭，但最後並沒有將立委票投票匭，當下覺得有異，仔細查看後，原來立委選票已被婦人撕毀拿在手中，當下選務人員立即通報員警處理，隨後婦人也被帶回派出所偵訊。

南投縣選委會再次呼籲，民眾在投票時，不要撕毀選舉票，違者將處以5000元到5萬元罰鍰。

(中時 )