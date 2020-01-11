大內區老婦10日晚間急著雇人回收競選帆布，被巡邏員警發現。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

10日晚間6點多競選時間還沒結束時，台南大內區林姓老婦就急著雇人回收競選帆布，被巡邏員警發現，雖候選人不提告，但警方仍將林姓婦人與謝姓男子依竊盜罪嫌函送法辦。

大內區林姓老婦10日傍晚雇用謝姓臨時工，拆除總統及立委候選人的競選帆布，被台南市警察局善化分大內分駐所巡邏員警發現，當場制止逮捕，清點後發現已經拆了5塊帆布。

每逢選舉結束後，許多民眾、農民都會搶著拆除候選人的競選旗幟與帆布看板，競選旗幟可插在農田驅鳥，大型帆布可遮蓋物品，或是拿來鋪在屋頂上防水，候選人多不會阻止。

據了解，大內區60幾歲的林姓婦人，10日下午6點多雇用50多歲的謝姓臨時工，共拆了一面總統候選人帆布，及兩名立委候選人旗幟兩面。林姓婦人表示，因為家裡房屋老舊屋頂漏水，帆布是要拆回去蓋屋頂。

警方指出，法定競選時間於投票日前一天晚間10點截止，晚間10點過後，民眾自發性的拆除競選旗幟看板，警方不會搭理，但這起案件拆除的時間點在下午6點多，還是在法定競選期間內，明顯違法，經請示檢察官後，最後將林姓婦人與謝姓男子依竊盜罪送辦。

(中時 )