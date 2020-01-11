總統大選投票日截止11日中午為止，全國共發生5起毀損選票，分別為高雄市2件、南投縣1件、花蓮縣1件、雲林縣1件。

另新北市板橋及宜蘭縣蘇澳分別傳出民眾將選票攜出，投開票所警衛人員發現後，立即通知警方依選罷法處理。截止目前全台投票過程大致平和，無發生重大事故。

(中時 )