《食尚玩家》班底女星阿諾，九月時宣布懷有身孕，預計明年將升格當新手媽，今天挺著孕肚前往投票所投票的她，詢問工作人員孕婦是否能優先投票？未料竟遭排隊民眾嗆聲：「這種人一直出現，我們要排到什麼時候」？讓她相當傻眼。

阿諾透露不到八點就到投票所，因為孕婦有優先投票權，但礙於沒有具體配套措施，因此便向現場工作人員詢問，而工作人員也是被搞得一頭霧水，因此也不知道從何協助起，未料排在隊伍第二位的老先生，不滿表示：「他們這種人一直出現，我們是要排到什麼時候」，而她只好再次詢問工作人員：「請問我是站在旁邊等你叫我嗎？還是去那邊坐著等」，未料老先生竟插嘴：「小姐就說穿插，幾個人之後再輪你」，這讓阿諾大動肝火怒嗆：「你可以讓他講話嗎？就你一直講」。

阿諾臉書全文。（圖／阿諾臉書）

不過阿諾仍未得到任何協助，只得無奈站在旁邊空等，最後工作人員在放了幾個人進去後，便跟阿諾表示可以插隊在拿著拐杖的老人家前面進去，才讓她終於投下神聖的一票，對此網友也留言感嘆：「不僅宣導不足，就連禮讓共識也不足」。

(中時電子報)