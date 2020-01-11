桃園市平鎮區本次大選共計129處投開票所，平鎮分局共計動員350位員警及協勤民力140人，以確保投開票勤務過程平和及順利，並在現場協助行動不變的長輩，以及擔任6歲以下孩童的臨時保母。

11日上午一名行動不便的82歲王姓老翁，獨自駕著電動車前往投票，沒想到現場大排長龍，加上一時找不到自己的投票所，佇在人群中為左顧又盼，不知所措。所幸擔服警衛勤務的警員黃靖淳發現，主動上前協助，並推著老翁的電動車，協助老翁完成投票，此舉讓王姓老翁感動不已，頻頻向員警表達謝意。

除此之外，6歲以下幼童禁止進入投票所，員警也充當臨時保姆，協助照顧隨行的幼童，讓家長能夠順利完成投票。

平鎮警分局副分局長陳宜誠表示，如有行動不便、乘坐輪椅或其他不適久站的選舉人欲前往投票，可以請在場的員警協助洽商其他排隊民眾，優先進入投票所投票，以避免久候不適。另外，如有禁止進入投票所的6歲以下幼童，員警也可以暫時照顧，好讓民眾能順利完成投票。

(中時 )