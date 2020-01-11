寶可夢訓練家們快看，《Pokémon Go》官方繼先前預告在 2020 年 1 月份會有更多合眾地區寶可夢(精靈寶可夢黑/白的系列，屬於第五代)登場後，稍早前終於公布更完整的活動內容，快點規劃好你的時間，出去走路孵蛋順邊把合眾地區寶可夢全都捕捉起來吧！

《Pokémon Go》官方部落格針對 2020 年 1 月份合眾地區寶可夢將要大量登場的活動，公布了更完整的細節，這些寶可夢不僅在野外出現的機率會增加，也可透過孵蛋孵出，此外還有地區限定的寶可夢將會登場，指定的寶可夢還可透過交換機制，不需要一顆糖果就可以順利進化，訓練家們絕對不能錯過這個好機會。

一、透過交換而來的進化

1.運作原理：《Pokémon Go》官方指出，透過連線交換進行的進化一直都是寶可夢系列遊戲極具特徵的一個機制，官方很開心也將這項功能引進到了《Pokémon Go》之中。交換特定寶可夢後，讓那隻交換來的寶可夢進化時就不需要消費任何糖果。

2.那些些寶可夢符合條件：交換勇基拉、豪力、隆隆石和鬼斯通這幾隻寶可夢後，進化時都不需要花費任何糖果。如果你曾透過交換得到上列的其中一隻寶可夢，請開啟寶可夢盒子，就可以確認交換來的寶可夢進化所需的糖果數為0。

3.哪些來自合眾地區的寶可夢符合此條件：地幔岩、鐵骨土人、蓋蓋蟲和小嘴蝸。《Pokémon Go》官方提醒訓練家們，地幔岩和鐵骨土人的最終進化形態為龐岩怪和修建老匠，牠們也許會是你對戰小隊中的強力寶可夢！

二、更多在《Pokémon Go》登場的寶可夢

1.在野外出現的寶可夢：石丸子、蓋蓋蟲、小嘴蝸、圓蝌蚪、石居蟹、破破袋、電電蟲等

2.從蛋中孵化的寶可夢：(1)2公里蛋：百足蜈蚣、石居蟹；(2)5公里蛋：石丸子、蓋蓋蟲、小嘴蝸、圓蝌蚪、破破袋、電電蟲；(3)10公里蛋：搬運小匠、原蓋海龜、始祖小鳥、牙牙。

3.出現在團體戰的寶可夢：搬運小匠將會出現在一星團體戰中

4.部分寶可夢將會在世界上的特定區域登場：(1)北美、南美和非洲：投摔鬼（也有機會從10公里蛋中孵出）；(2)歐洲、亞洲、澳洲：打擊鬼（也有機會從10公里蛋中孵出）；(3)美國南方和南美洲：沙鈴仙人掌；(4)埃及與希臘：象徵鳥；(5)東半球：野蠻鱸魚（紅條紋的樣子），西半球：野蠻鱸魚（藍條紋的樣子）。

除了有許多新寶可夢將會登場外， 2020 年 1 月還有不少活動，至2月1日（星期六）在田野調查中達成突破性進展，就能遇見學會「冰礫」和「冰凍光束」的拉普拉斯；至1月16日（星期四）還有孵蛋馬拉松活動，走越多路，就越有機會獲得更多星星沙子、神奇糖果和合眾之石等獎勵，活動期間內派對帽刺尾蟲、派對帽果然翁、派對帽拉達、派對帽皮卡丘和派對帽皮丘也將會在地圖上、團體戰中，或是從蛋裡出現。如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色派對帽拉達、異色派對帽皮卡丘、異色派對帽皮丘、異色派對帽刺尾蟲或異色派對帽果然翁。至2月4日（星期二）席多藍恩也將重返傳說團體戰！

另外，2020 年 1 月份社群日(Comminity Day)的主角寶可夢也已經公布，就是「波加曼」，社群日將在2020 年 1 月 19 日星期日北半球活動時間 11:00~14:00，南半球活動時間 15:00~18:00，活動時間內波加曼在野外以及團體戰出現的機率會提高。在活動期間旋轉保課夢補給站的轉盤，有機會獲得能孵出波加曼的蛋。幸運的話還有機會遇到異色波加曼。另外官方提供(1)孵蛋所需的行走距離是平常的1/4；(2)3小時長效誘餌模組的獎勵，活動時間結束後 2 小時內，讓波皇子進化成帝王拿波，就能學會使用「招式學習器」或是「特殊招式學習器」都無法學會的社群日特殊招式(目前尚未正式公布)。1月活動多多，訓練家們千萬不要宅在家，外出走走順便抓寶吧！

(中時電子報)