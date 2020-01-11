預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 13:092020/01/11 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 天玉里民眾踴躍投票。（圖／讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天玉里民眾踴躍投票。（圖／讀者提供） 2020大選今（11）日投票，被視爲大選「章魚哥」、過去其開票結果常與大選結果相似的台北天玉里投開票情形，一向受到高度關注，目前天玉里民眾已開始投票！ 天玉里投票結果常被外界視爲「神準」，資料顯示，2016年總統大選結果、候選人得票比例，與天玉里開票結果、數據極接近。分析是因其選民結構、政黨傾向與台北市相似。 不過，2019年九合一大選，台北市長最終選舉結果與天玉里開票結果，並不相同，也被形容「失準」。 (中時電子報) #天玉里 #大選 #選舉 #投票 #章魚哥 #台北市 #2020大選 #總統 #立委 #民進黨 #國民黨 #親民黨 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 連勝文：挺韓及挺藍選民 像潛水艇浮出展現決心 18:282020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 - 政治 影／「林北癌末都要投票」 血癌鬥士今病逝 - 政治 被問對韓選情有沒有信心 連戰竟答兩個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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