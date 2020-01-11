天玉里民眾踴躍投票。（圖／讀者提供）

2020大選今（11）日投票，被視爲大選「章魚哥」、過去其開票結果常與大選結果相似的台北天玉里投開票情形，一向受到高度關注，目前天玉里民眾已開始投票！

天玉里投票結果常被外界視爲「神準」，資料顯示，2016年總統大選結果、候選人得票比例，與天玉里開票結果、數據極接近。分析是因其選民結構、政黨傾向與台北市相似。

不過，2019年九合一大選，台北市長最終選舉結果與天玉里開票結果，並不相同，也被形容「失準」。

(中時電子報)