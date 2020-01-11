嘉義縣朴子市佳禾里0084號投開票所今11日上午10點多傳出有民眾亮票情況，年約70歲的涂姓老翁將3張選票投入票匭前，突將3張選票亮出，經現場選務人員制止仍不理，因老翁不聽勸，主任管理員隨即請員警前來了解，但老翁卻聲稱，因覺得選票章沒乾，才會打開讓它風乾，因涉嫌亮票事證明確，警方已將老翁帶回派出所製作筆錄，依違反選罷法偵辦。

嘉義縣選委會指出，目前除朴子市亮票偶發事件外，其餘投開票所狀況正常，因天氣晴朗，民眾投票意願高，投票率可望達到6成以上。

(中時 )