嘉義翁涉嫌亮票 稱「風乾」選票 13:142020/01/11 中時 呂妍庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義縣上午傳出有老翁亮選票情況，被依違反選罷法偵辦。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣朴子市佳禾里0084號投開票所今11日上午10點多傳出有民眾亮票情況，年約70歲的涂姓老翁將3張選票投入票匭前，突將3張選票亮出，經現場選務人員制止仍不理，因老翁不聽勸，主任管理員隨即請員警前來了解，但老翁卻聲稱，因覺得選票章沒乾，才會打開讓它風乾，因涉嫌亮票事證明確，警方已將老翁帶回派出所製作筆錄，依違反選罷法偵辦。 嘉義縣選委會指出，目前除朴子市亮票偶發事件外，其餘投開票所狀況正常，因天氣晴朗，民眾投票意願高，投票率可望達到6成以上。 (中時 ) #老翁 #選票 #亮票 #開票所 #投開票所 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗點領選票分2天 選委會籲投票日遵守規範避免受罰 18:042020/01/08 政治 投開票所前手比「1」 里長涉拉票遭罰50萬元 15:232020/01/09 社會 挺洪秀柱基層里長 發起投票日當天巡察投開票所 16:022020/01/09 政治 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 大選前 嘉義縣最大投開票所開始布置 17:272020/01/10 生活 增設逾千個投開票所 中選會拚晚間10點完成計票 18:302020/01/10 政治 各開票所紛湧入人潮 估拿700萬票應可當選總統！ 07:252020/01/11 政治 蔣絜安單槍匹馬投票 自認盡力很平靜 11:392020/01/11 政治 獨／北市投開票所發生漏發原住民立委選票 12:102020/01/11 政治 漏發選票、未貼政黨介紹公報 北市投開票所傳狀況 12:382020/01/11 政治 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 疑因蓋錯 苗栗男怒撕3張選票 - 社會 氣對喝醉老婆畫花臉 「真面目」曝光網驚呼：好漂亮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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