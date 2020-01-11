北市投開票所選務傳出狀況，吳興街1442投開票所傳出選務人員漏發一張山地原住民選票，另外雙溪314投開票所未張貼國民黨政黨票介紹的公報。另有不少選民攜帶手機、攜出選票，狀況不少。

台北市選委會指出，上午在吳興街1442投票所有一名山地原住民選民前往投票，在領票時因選務人員疏忽，誤以為選民已領取三張選票，但實際上卻漏發了山地原住民的區域立委選票，加上該選民當場並未反映，投完票才發現漏拿立委票。

北市選委會指出，依規定選民不可二度進入投票所投票，因此無法補發選票給該位選民，本案也已呈報中選會。

另外，外雙溪314投開票所未張貼國民黨政黨票介紹的公報、福林國小投開票所漏貼民眾黨政黨票介紹公報，經發現後均已立刻補貼。

北市選委會指出，上午民眾違規狀況不少，主要以攜帶手機進入投開票所、攜出選票為大宗，呼籲民眾遵守投開票所規範。

(中時 )