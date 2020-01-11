圖文》老人家投票去！ 仔細研究通知單 13:162020/01/11 中時電子報 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好選民相當踴躍投票，設在國小教室的投開票所外面走廊的民眾扶老攜幼、頂著大太陽大排長龍等候投下神聖的一票。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，上午各投開票所投票的民眾相當踴躍，不熟悉投票地點的老夫婦拿著投票通知單，仔細研究投開票所的教室配置圖。（季志翔攝) 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，上午各投開票所投票的民眾相當踴躍，不熟悉投票地點的老夫婦拿著投票通知單，仔細研究投開票所的教室配置圖。 (中時電子報) #投票 #仔細 #投開票所 #圖文 #通知單 也許您會感興趣 推薦閱讀 投開票所前手比「1」 里長涉拉票遭罰50萬元 15:232020/01/09 社會 挺洪秀柱基層里長 發起投票日當天巡察投開票所 16:022020/01/09 政治 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 大選前 嘉義縣最大投開票所開始布置 17:272020/01/10 生活 增設逾千個投開票所 中選會拚晚間10點完成計票 18:302020/01/10 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 獨／北市投開票所發生漏發原住民立委選票 12:102020/01/11 政治 漏發選票、未貼政黨介紹公報 北市投開票所傳狀況 12:382020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 - 政治 影／「林北癌末都要投票」 血癌鬥士今病逝 - 政治 被問對韓選情有沒有信心 連戰竟答兩個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。