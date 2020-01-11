第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，上午各投開票所投票的民眾相當踴躍，不熟悉投票地點的老夫婦拿著投票通知單，仔細研究投開票所的教室配置圖。（季志翔攝)

第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，上午各投開票所投票的民眾相當踴躍，不熟悉投票地點的老夫婦拿著投票通知單，仔細研究投開票所的教室配置圖。

(中時電子報)