2019年，大陸考古工作成就斐然，考古發現驚喜不斷。中國社會科學院考古研究所10日揭曉「2019年中國考古新發現」的6個入選專案、7個入圍專案和1個國外考古新發現。

這6個入選項目分別是山東滕州市西孟莊龍山文化遺址、黑龍江齊齊哈爾市洪河遺址、陝西神木市石峁遺址皇城台大台基遺跡、山西絳縣西吳壁遺址、湖北隨州市棗樹林春秋曾國貴族墓地和青海烏蘭縣泉溝吐蕃時期壁畫墓。國外考古新發現則是孟加拉毗訶羅普爾古城納提什瓦遺址。

在10日舉行的中國社會科學院考古學論壇上，6個入選專案及國外考古新發現專案的專家代表就上述遺址的考古背景、發掘過程、主要收穫、學術意義及未來考古發掘研究工作設想等內容進行了獨具特色的學術報告，相關領域專家也對彙報專案進行了別開生面的專業點評。

中國社會科學院考古學論壇創始於2002年，因其認可度高、專業性強而被視為中國考古資訊的交流平臺、重大考古發現的展示舞臺和考古新進展的學術講臺。

(旺報 )