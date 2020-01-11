「一眉哥」安東尼戴維斯11日因為臀傷宣告缺陣，湖人自然換看「小皇帝」詹姆斯表演！靠著詹皇35分、16籃板及7助攻，湖人以129比114擊退地主獨行俠，也讓一眉哥可以安心養傷，除摘7連勝，也在本季遭遇獨行俠取得3勝1敗。

儘管少了安東尼戴維斯，湖人一開賽仍靠徹底封鎖獨行俠主將東契奇，輕鬆擴大領先差距到雙位數，打完首節，湖人取得45比27大幅領先，關鍵出在東契奇首節投5中1、僅拿4分、1助攻，更發生3失誤，也讓湖人完全掌握比賽節奏。

打到次節，湖人更把領先差距擴大到20分以上，不過來到下半場，身為地主的獨行俠開始反撲，在東契奇帶領下，一度追到只差10分，麥基、霍華兩名湖人長人也各吞5次犯規，湖人頓失內線優勢，看來獨行俠確實很有機會追上。

可惜詹姆斯並不同意，隨即上場幫助湖人重新拉開，獨行俠總教練卡萊爾更在最後9分49秒衝進場內激烈抗議，直接被裁判驅逐出場，湖人趁機重新擴大領先到20分以上，打到最後3分53秒，雙方換下主力，提前宣告進入垃圾時間。

湖人除了詹姆斯全能發揮，取代安東尼戴維斯先發位置的庫茲馬，也拿26分、6籃板，似乎暫拋交易謠言干擾，隆多與霍華各拿10分；獨行俠以東契奇25分、10籃板及7助攻較佳，看來他們必須趕緊迎回「波神」波爾金吉斯助陣才行。

(中時 )