55歲的義大利女演員莫妮卡．貝魯奇（Monica Bellucci）被譽為義大利「國寶級女星」，她的美麗哲學向來自成一格，從來不去健身房，更拒絕微整手術，她的名言是：「皺紋也好過一張塑膠臉。」

當她走向時裝週鎂光燈前，她不是全場最年輕、最苗條，舉手投足卻都是焦點；當她在51歲那年出演電影《007：惡魔四伏》，她成為史上最高齡龐德女郎；當其他女星緊盯臉上紋路，她說自己從不注射肉毒桿菌。

這就是莫妮卡．貝魯奇，打破慣例、獨樹一幟，永遠讓人無法忽視。

堅信「皺紋好過塑膠臉」，她拒絕微整

莫妮卡．貝魯奇18歲就開始擔任模特兒，後來轉戰電影圈擔任演員，大半生幾乎都赤裸裸地呈現在大銀幕前。高解析度的畫面中，即使像她這樣的經典性感美女，皺紋、眼袋也無所遁形，但她從不管那些說她「美人遲暮」的風言風語，「皺紋也好過一張塑膠臉」，這句她在2012年受訪時說的瀟灑名言，到現在都被奉為圭臬。

「我只做過一次維生素療程，我不喜歡別人碰我的臉，」她說，甚至曾呼籲女演員拒絕時下流行的微整手術，以免臉部表情僵硬。「我從不介意被認定是成熟女性」，她的保養哲學更是簡單：「吃得健康、運動、多喝水、睡得好，還有就是保持開心。」

不去健身房，不為戲減重

莫妮卡．貝魯奇所謂的「運動」，絕不是到健身房揮汗如雨、氣喘吁吁，當其他女星忙著舉重、練肌力，甚至按照營養師建議攝取三餐，她仍是一派輕鬆愜意，「我做彼拉提斯和游泳，但是絕對不會一早6點起床去健身房，饒了我吧！」她說。

即使有新戲要開拍，也沒有魔鬼訓練或瘋狂忌口：「大概就是開拍前幾天，會不吃義大利麵吧，就這樣而已，我就是喜歡蛋糕和義大利麵，也喜歡來一點紅酒。」

莫妮卡．貝魯奇不追求時下流行的「馬甲線」，也不為贅肉斤斤計較，除了自在的生活型態，針灸、按摩還有自信，就是全部的保養祕訣，「重要的不是年齡，而是你的活力，」她說。

「身體會變老，但靈魂可能更年輕，你有可能20歲就一副老態，反之亦然。」

從模特兒到女演員，她也有過撞牆期

如今凡事處之泰然的莫妮卡．貝魯奇，其實也有過痛苦的掙扎過渡階段。

少女時代亭亭玉立，13歲就有攝影師為她拍照，在學期間開始兼差走時裝秀，18歲高中畢業後成了職業模特兒，在巴黎、米蘭、紐約等時裝週闖蕩。

但一直到28歲都沒有突破性發展，她參加演技訓練班，希望擺脫濃濃的「模特兒味」，她說：「不管是我走路的樣子、說話的樣子，都無法符合銀幕需要的自然模樣。」

她認為生涯最艱難的時期，就是從模特兒轉型到演員的頭幾年。為了證明演技，她持續嘗試較高難度的角色，例如在電影《受難記：最後的激情》中飾演耶穌的追隨者、在《神鬼剋星》中飾演鏡后，可惜這麼多年下來，始終沒拿下讓人印象深刻的演技獎項，「當你外型美豔漂亮，做一些比較不同的嘗試，他們會說你很勇敢，但不會說你做得很好，」她無奈地說。

告別兩段婚姻，50歲後主控人生

但拿不拿獎對莫妮卡．貝魯奇來說，或許早不是重點。「25歲的時候我不會想到，到了50歲還能繼續工作，這對我來說是很棒的發現。」

現在的莫妮卡．貝魯奇是有兩個孩子的單親媽媽。她的第一段婚姻發生在25歲，只維持18個月；第2段婚姻持續14年後，也在2013年結束。身邊仍不時冒出護花使者，但對戀情一向保密到家，問她還會不會再結婚，她說：「如果你已經結過兩次婚，要重新開始前，真的要好好想想……我現在還在自我學習階段吧。」

但她說離婚後，生活得更堅強、更踏實：「以前我比較情緒化，反而在50歲之後發掘自己新的部分。」

現在她在羅馬、里斯本都有住處，不時享受神秘的戀情，自信而獨立，她說：「我現在能完全掌握自己的人生，100%。」

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(中時電子報)