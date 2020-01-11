宜蘭縣蘇澳鎮年逾八旬的潘姓老翁，在今天（11日）上午9時許投票時，一時忘記怎麼投票，乾脆不投並將選票攜出，選務人員發現後攔下，警方依違反選罷法函送法辦。

警方表示，潘翁因為年紀大，不諳選舉規定，所攜出的選票是正副總統選票、區域立委選票，共2張。

(中時 )