不知怎投票 蘇澳翁違規攜出選票 13:422020/01/11 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇澳鎮潘姓老翁攜出選票，警方依違反選罷法函送。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣蘇澳鎮年逾八旬的潘姓老翁，在今天（11日）上午9時許投票時，一時忘記怎麼投票，乾脆不投並將選票攜出，選務人員發現後攔下，警方依違反選罷法函送法辦。 警方表示，潘翁因為年紀大，不諳選舉規定，所攜出的選票是正副總統選票、區域立委選票，共2張。 (中時 ) #選票 #投票 #警方 #老翁 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市總統大選選舉人數：155萬 6845人 16:592020/01/07 政治 持未換新身分證、穿國旗裝能投票？選委會：可以 19:062020/01/07 政治 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 因應選舉查察 北檢動員31位檢察官進駐轄區 16:022020/01/10 社會 投票當天放假一日 上班應加給工資 16:482020/01/10 生活 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 雇主若未依法給薪 最高罰100萬元投票日放假 上班應加給工資 04:102020/01/11 地方新聞 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 新聞 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 氣對醉妻畫花臉 「真面目」曝光網驚呼：好漂亮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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