國民黨立委李彥秀11日到北市南港區胡適國小投票。（張穎齊攝）

北市第四選區（南港、內湖）國民黨立委李彥秀11日上午9時到南港區胡適國小投票，她表示，很多長輩抱怨跑錯地方且遇到投票塞車的狀況，未來選委會要去做更好的討論，怎麼樣讓投票流程順暢。民進黨立委候選人高嘉瑜則在上午10時抵達南港區東新國小投票，她說，心情滿開心的，台灣的民主好不容易有今天，要珍惜手中這一票。

李彥秀表示，最近這幾年一直在調整地方，她也聽到很多長輩在抱怨跑錯地方，又加上要排隊，不曉得有沒有做好宣導跟公告，這是地方選委會未來要在加強的，另外有聽說部分投票所有塞車情況，既然現在已把公投跟投票分開處理，怎麼樣讓投票流程更順暢，也是未來地方選委會要去考量。

李彥秀還說，去年9合1的投票是有史以來處理最糟糕的一次，今年調整得怎樣，都是每次選後要去思考的。

高嘉瑜表示，現在心情還滿開心的，因為天氣很好，看到一大早有很多人排隊投票，覺得台灣民主很成熟，台灣民主好不容易有今天，這麼多人關心這次投票，還有很多香港、大陸、新加坡的朋友對台灣民主很期待，讓她更覺得，更應珍惜去投票，而早上大概都是早起運動的長輩，年輕人可能睡到中午，希望年輕人出來投票。

高嘉瑜提到，早上確實就有選民反映投票人潮很多，很多排隊民眾不耐久候，可能影響投票的意願，而整個投票所確實也有增開改善，但還是有民眾認為排隊時間比較長，不過她這裡的投票所，人潮看起來沒預期多。

(中時 )