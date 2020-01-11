2020大選今（11）日登場，不少投開票所傳出有狀況，像是漏發原住民選票、未張貼國民黨政黨票介紹公報，新竹則傳出露天投票所，可看見民眾圈選投票。

網友在PTT表示，新竹市慈雲庵對面投票所，設了兩席露天的圈選位，勾選時會與選務人員對視，兩個投票人甚至可以看到對方圈選的候選人，直呼太誇張，希望大家能支援檢舉。

其他人看了也表示，「好扯」、「蒐證然後檢舉」、「幫高調」、「怎麼會有露天的？」「一定要檢舉查證」。原PO已打110檢舉，但被告知打錯，檢舉賄選語音專線也沒有相關問題可以選擇，選委會則是下班時間無人接聽。

對此，新竹市時代力量議員廖子齊在臉書表示，已去電新竹市政府民政處瞭解狀況。新竹市選舉委員會總幹事賴榮光表示，該投票所此次由科學園區管理局負責，在10點多接獲通報後，已於11點多改善完成，目前現場並沒有這樣的情形。

另據了解，此投開票所是因投票時大排長龍，1名選務人員好心，在10點左右搬了2張桌子，露天讓民眾直接蓋章投票，選委會接獲後檢舉後，立即派人前往制止。

(中時電子報)