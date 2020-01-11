日前一名血癌末期的男子，已被醫生宣告生命倒數，走都走不穩，但仍堅持要活到投完票、開完票。今（11）日2020大選登場，傳出該男子上午病逝。對此，宅神朱學恒表示，如果想投卻不能投，會不會有一絲絲遺憾，希望大家可以再想想。

對於該男子的去世，宅神於臉書發文表示，想投卻不能投，「如果你能投卻不想投，仔細想想會不會有一絲遺憾呢？投票還剩一百五十分鐘，你可以再想想」！底下網友也紛紛惋惜血癌末期男子的離世。

朱學恒臉書。（圖片摘自朱學恒臉書）

(中時電子報)