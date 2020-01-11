庫德洛：中美第一階段貿易協議有望15日簽署 14:022020/01/11 工商 康彰榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）在美東時間10日受訪時表示，中美第一階段貿易協定將有望於1月15日簽署。庫德洛向福斯電台稱：「一切均按計劃進行。」 庫德洛說，協議文本的翻譯工作「進展非常好，基本上已經完成」。他補充稱，9日他已與美國貿易代表萊海澤通過話。 中國商務部日前宣布，中國國務院副總理劉鶴將於13日至15日率團訪問美國，並簽署中美第一階段貿易協議。華爾街日報則透露，雙方簽署時間將是美東時間15日上午11時30分（台北時間16日零時30分）。 (工商 ) #貿易 #庫德洛 #貿易協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸美貿易協議 可能15日簽署 04:102020/01/07 話題觀察 劉鶴13日赴美 簽署首階段貿易協議 04:102020/01/07 財經要聞 《台北股市》科技業有望淡季不淡，聚焦貿易協議簽署 09:092020/01/07 財經 第一階段協議有變數？陸官媒驚吐這句 11:122020/01/07 財經 剩6天…美陸協議有變數？他爆第一手內幕 11:072020/01/09 財經 簽貿易協議前夕 傳陸方增購巴西大豆 15:222020/01/09 財經 中美首階段貿易協議 下周簽署 04:092020/01/10 財經要聞 1分鐘財經掃描》選前押寶 專家教你這樣賺 08:042020/01/10 財經 許家豪專欄－美伊衝突和緩，美中貿易協議重奪市場目光 04:092020/01/11 財經要聞 白宮：美中貿易協議15日簽署即公布全文 13:462020/01/11 國際 財經熱門新聞 美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了 - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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