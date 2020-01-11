白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）在美東時間10日受訪時表示，中美第一階段貿易協定將有望於1月15日簽署。庫德洛向福斯電台稱：「一切均按計劃進行。」

庫德洛說，協議文本的翻譯工作「進展非常好，基本上已經完成」。他補充稱，9日他已與美國貿易代表萊海澤通過話。

中國商務部日前宣布，中國國務院副總理劉鶴將於13日至15日率團訪問美國，並簽署中美第一階段貿易協議。華爾街日報則透露，雙方簽署時間將是美東時間15日上午11時30分（台北時間16日零時30分）。

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