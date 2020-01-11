2020大選上午8點起投票，今年共有總統副總統、立委及政黨票三張選票要投。但台中一位女性民眾向本報投訴，她去南屯區0889號投票所投票時，選務人員竟問她「三張票都要領嗎？」，讓她覺得十分奇怪：「當然三張選票都要領，為何要問這句話」，懷疑原因不單純。對此，台中市選委會稍早做出回應。

台中市選委會表示，因確實有民眾只領部分選票，該名選務人員出於善意、才會特別詢問，並無其他用意，已請公所人員向民眾解釋。

(中時 )