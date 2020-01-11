「要領三張票嗎？」遭疑動機 中市選委會：沒特殊用意 14:092020/01/11 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （示意圖／莊哲權攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選上午8點起投票，今年共有總統副總統、立委及政黨票三張選票要投。但台中一位女性民眾向本報投訴，她去南屯區0889號投票所投票時，選務人員竟問她「三張票都要領嗎？」，讓她覺得十分奇怪：「當然三張選票都要領，為何要問這句話」，懷疑原因不單純。對此，台中市選委會稍早做出回應。 台中市選委會表示，因確實有民眾只領部分選票，該名選務人員出於善意、才會特別詢問，並無其他用意，已請公所人員向民眾解釋。 「要領三張票嗎？」 台中選民爆被問這句話：很可疑 (中時 ) #民眾 #選委會 #投票 #台中市 #選票 #2020大選 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市總統大選選舉人數：155萬 6845人 16:592020/01/07 政治 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 18:292020/01/07 政治 政見被縮小 蔡育輝喊告 04:102020/01/08 地方新聞 黑韓文宣卡在郵局未投遞 檢警、市選委會沒輒 20:142020/01/08 政治 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 因應選舉查察 北檢動員31位檢察官進駐轄區 16:022020/01/10 社會 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 貼心！立委許淑華投票 韓冰相伴 - 政治 血癌鬥士走了 宅神41字吐心情 - 政治 投完就報到！韓競總前 民眾搶卡位搖滾區 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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