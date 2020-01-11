總統副總統選舉罷免法已規定，不能帶手機進入投開票所。（陳育賢攝）

新竹市1名婦人11日上午至第231投票所投票，但手機忘了放在外頭，恰巧這時有人打電話進來，婦人順手就接了電話，遭送法辦，圖為投票所外情形與事件無關。（陳育賢攝）

新竹市1名婦人11日上午至第231投票所投票，但手機忘了放在外頭，恰巧這時有人打電話進來，婦人順手就接了電話，遭送法辦，圖為投票所情形與事件無關。（陳育賢攝）

總統副總統選舉罷免法已規定，不能帶手機進入投開票所，但新竹市1名婦人11日上午至第231投票所投票，但手機忘了放在外頭，恰巧這時有人打電話進來，婦人順手就接了電話，結果被警方依違反總統副統總選罷法罪嫌移送，不過警方還是讓婦人投完票，才帶回警局製作筆錄，檢察官訊後請回。

選委會已一再呼籲選民，千萬不要帶手機進入投票所，但還是有人忘了將手機放在外頭，放在口袋內直接帶至投票所內。

新竹市1位40多歲婦人，上午投票時，正在圈選處前等待投票時，手機突然響起，婦人順手就拿出手機接電話，工作人員立即制止，但婦人還是講完手機。

由於此次選舉是以總統副總統選舉罷免法規定，婦人已違反總統副總統選舉罷免法93之1條，已涉犯刑法，選務人員在讓她投完票後，由警方帶回分局製作筆錄，並將移送新竹地檢署偵辦。

選委會指出，總統副總統選舉罷免法第61條第3項規定，「不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，違反者處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣3萬元以下罰金。」。雖然婦人喊冤，但完全是無心之過，檢察官在訊後，則是諭令婦人請回。

另外，位於新竹市東區慈雲路對面的89號投開票所，由於投票大排長龍，1名選務人員好心，在10點左右搬了2張桌子，露天讓民眾直接蓋章投票，選委會接獲後檢舉後，立即派人前往制止。

初步調查是因為這名選務人員是首度參加選務工作，並不清楚相關事項，但選務人員有設簡易遮簾，不過經選委會制止，1個小時後撤除。

另，1名家長帶著6歲以下孩童直接進場投票，選委會也認為不妥，要求改進。

(中時 )