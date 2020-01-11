大政治大爆卦-無色覺醒》年輕返鄉潮超吸睛 首投族118萬 投向藍綠橘白？ 14:072020/01/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》年輕返鄉潮超吸睛 首投族118萬 投向藍綠橘白? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天一早陽光普照，氣溫適中，天氣晴朗，早上8點不到，各投票所已陸續出現投票人潮，準備用手中一票選出下屆總統、副總統及113位立委。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #立委 #2020大選 #首投族 也許您會感興趣 推薦閱讀 瞄準返鄉潮 超商祭票券優惠搶客 04:102020/01/07 產業．科技 蔡到嘉義掃街 喊話年輕人： 1月要回家2次 11:042020/01/07 政治 不再崇美 大陸年輕人被“洗腦”了嗎 15:182020/01/07 國際 【友宜謀略1】熱助立委冷挺韓國瑜 侯探長佈局揭密 06:402020/01/08 政治 藍營徐志榮徒步掃街大力催票！ 16:382020/01/09 政治 海外學子返台投韓 號召年輕選票 13:462020/01/10 政治 《大政治大爆卦─無色覺醒》百萬韓流現凱道 綠驚呆？ 14:262020/01/10 政治 最後衝刺！曹爾忠北竿徒步固選票 17:312020/01/10 政治 快去投票 Google Doodle專為台灣推出選舉主題 10:162020/01/11 科技 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 貼心！立委許淑華投票 韓冰相伴 - 政治 血癌鬥士走了 宅神41字吐心情 - 政治 投完就報到！韓競總前 民眾搶卡位搖滾區 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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