2020 年 1 月 11 日周六台灣舉行的第 15 任總統、副總統，以及第 10 屆立法委員選舉，將在下午 4 點結束投票，並且立即進行開票。因今天投票日天氣還不錯，再加上藍綠廝殺激烈，預計投票率將會比上一屆總統選舉的 6 成 6 更高，預估第 15 任總統候選人過半票數約在 700 萬上下。如果你沒有時間透過電視台、YouTube 等管道收看直播，直擊開票結果的話，也可以透過 Google 搜尋特定關鍵字來掌握本次選舉的開票結果。

本次選舉 Google 方面發力不少，除了將 Google 搜尋首頁專為台灣地區改為投票主題作品、YouTube 首頁也將彙整全台 11 個媒體的網路直播，讓使用者可以便利找尋外。使用人數眾多的 Google 搜尋，也將整合開票結果。透過點擊今日的 Google Doodle 圖樣(會跳轉以「選舉」作為關鍵字進行搜尋)，或是直接搜尋「總統大選」、「選舉開票」、「選舉結果」等相關關鍵字，就可以看到根據中央選舉委員會所提供的即時開票資訊。無論是透過電腦的網路瀏覽器，或是Android和iOS行動裝置(連到Google搜尋)都支援。

針對第 15 任總統、副總統，以及第 10 屆立法委員選舉的開票直擊，可說是遍地開花。除了各大新聞台透過電視直播、YouTube頻道以及各家新聞 App 都將提供開票直播服務或是開票節目外，全台用戶高達 2100 萬的即時通訊平台也在 LINE TODAY 設立「開票中心」分頁、《17直播》則聯手眼球中央電視台開設直播節目；全台年輕用戶最多的 Dcard 也將開設聊天室跟年輕人一起看選戰，Yahoo TV也宣布與TVBS新聞台合作《決戰2020 開票特別報導》以及《鄉民來衝康》及《鄉民大會》兩檔節目，選擇十分多元。

中選會公布本次選舉的選民人數為1,931萬1,105人，由於投票日天氣不錯，預計投票率會比上一屆6成6更高。若進一步以2012年總統選舉的7成4投票率計算，全台總統與副總統候選人的投票數約1430萬，預計獲得超過 7 百萬票就有機會過半當選。

(中時電子報)