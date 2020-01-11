網傳微信對話，揭露妙齡女疑遭灌醉「三管齊射」，被精液嗆死。（照片來源：《中國報》/網路）

近日大陸網友瘋傳一個訊息，指廣東惠州一名妙齡女，在酒吧遭3名男子灌醉後「三管齊發」射精在口中，慘遭精液嗆死。不過有許多網友懷疑這個訊息的真假，也有人推測女子可能是因嘔吐窒息。

據馬來西亞《中國報》報導，近日大陸微信瘋傳一段對話，從對話中得知，被害女子是2個孩子的媽，疑似在酒吧被3名男子灌醉，還遭3男射精在口中，最後被精液嗆死，甚至還有一段疑似現場影片流出，證實3男變態行為。

而微信對話也顯示，其中一名叫「陳康」的男子去自首，而3名男子皆遭逮捕。

許多網友大罵3男「畜生」、「比禽獸更下賤」，也有人說「奇葩爽死、嗚呼哀哉」、「快樂離去」。也有人推測「嗑藥死吧」、「嘔吐窒息、」「精液過敏」、「被棒棒按在喉嚨裡導致呼吸不了，最終窒息」。

不過也有許多網友認為這是假訊息，「測智商的」、「啥也有人信，智商呀」。

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惠州男女4p，其中一女子被精液窒息而死！🤧🤧😱😱 pic.twitter.com/wLjy02Ocyn — 🐟🏀🚿 Qiuyu Yu (@FYcXMFYL7ddnQzu) 2020年1月4日

(中時電子報)