近日大陸網友瘋傳一個訊息，指廣東惠州一名妙齡女，在酒吧遭3名男子灌醉後「三管齊發」射精在口中，慘遭精液嗆死。不過有許多網友懷疑這個訊息的真假，也有人推測女子可能是因嘔吐窒息。
據馬來西亞《中國報》報導，近日大陸微信瘋傳一段對話，從對話中得知，被害女子是2個孩子的媽，疑似在酒吧被3名男子灌醉，還遭3男射精在口中，最後被精液嗆死，甚至還有一段疑似現場影片流出，證實3男變態行為。
而微信對話也顯示，其中一名叫「陳康」的男子去自首，而3名男子皆遭逮捕。
許多網友大罵3男「畜生」、「比禽獸更下賤」，也有人說「奇葩爽死、嗚呼哀哉」、「快樂離去」。也有人推測「嗑藥死吧」、「嘔吐窒息、」「精液過敏」、「被棒棒按在喉嚨裡導致呼吸不了，最終窒息」。
不過也有許多網友認為這是假訊息，「測智商的」、「啥也有人信，智商呀」。
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文章來源：《中國報》
(中時電子報)
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