苗栗市銅鑼鄉文峰國小投開票所11日被民眾發現有他人拉票行為，並PO網表示，向現場警方反映後，卻得到超過30公尺管不到的理由，在網路引發議論，民眾也打110報案。苗栗縣警察局表示，現場為民防人員，因不熟悉相關法律，且民眾報案後，立刻查處並調閱監視器將拉票民眾依法送辦。

警方表示，檢舉民眾誤將李姓民防人員認作投開票所警衛員，發現投開票所附近有拉票行為後，並向他檢舉通報，但因李姓民防人員對相關法律規定不熟悉，因此向檢舉民眾表示30公尺外之拉票行為無法管制，且李姓民防人員欲向正負責投開票所內秩序維護的員警告知時，檢舉民眾已離開。

發現拉票行為的民眾也打110向警方報案，警方隨即調閱監視器，將拉票民眾依違反公職人員選舉罷免法移送地檢署指揮偵辦。苗栗縣警局呼籲，政黨及任何人不得於投票當日從事競選或助選活動，違反者將可處50萬以上、500萬元以下罰鍰，且民眾若發現任何拉票行為立即報案，警察機關一定依法究辦，維護選舉公正性。

(中時 )