吃飯玩手機、睡覺前看手機、搭車時 也滑手機……，低頭族可說是現代人的寫照。但頸椎的結構原本就很脆弱，再加上不良的生活習慣，使的頸椎病越來越年輕化、越來越普遍，甚至30歲不到，頸椎就開始退化了！

振興醫院復健醫學部主治醫師李林鍵指出，大部分人都會習慣低頭看手機，仰起頭來才發現肩頸的肌肉酸痛，尤其是常坐辦公室的上班族，幾乎每天8小時都坐在電腦前面，催生一批因3C產品引起的頸椎病患者。

頸椎是頭部與身體神經、血管、經絡連接的通道，一旦頸椎出問題時，影響範圍波及全身。從臨床上來看，最常見的頸椎病是出現手臂與手指的麻木，如果再嚴重一點，還可能伴隨著暈眩，甚至還會影響到下肢。

我們經常不知不覺養成一些壞習慣，雖然這些壞習慣並不是立即性的影響身體健康，但長期下來，卻會誘發頸椎病；快來看看，讓你頸椎提早老化的不良習慣，你中了幾項？

不良習慣1：低頭滑手機

低頭會讓頸椎多承重3倍的壓力，很多人都不曉得低頭、頸椎前傾對頸椎的傷害很大。李林鍵解釋，正常姿勢下，人體的頸椎是呈「C」字形的弧度，頸椎承受的重量約為5公斤（頭部的重量）；不過，當我們為了看手機、用電腦等，頭往前傾、低頭的姿勢時，結構細長的頸椎，得額外承受3至5倍的重量，長期下來，當然容易引起頸椎的老化。

改善方法：建議使用手機時，應維持良好的坐立姿勢，減少長期低頭的姿勢，尤其看手機、平板電腦或是看書時的高度，應與視線平行才適合；同時每30分鐘，應該要中斷，放鬆5分鐘，做個伸展操，舒緩肩頸壓力，這些都是預防頸椎病的必要手段。

不良習慣2：坐軟沙發

很都人習慣攤在沙發上看電視、看書，這個姿勢不僅會引起頸椎的傷害，更會徒增腰椎的壓力。因為軟沙發富有彈性，當人坐上去之後，臀部會陷下去，背肌因而無法挺直，若此時又低頭看書或是滑手機的話，頸部得承受的重量又更大，就會增加罹患椎間盤突出的機率。

改善方法：中國人流傳幾千年的「坐如鐘」是有道理的，因為直立挺直的姿勢，可以讓脊椎維持在適當的位置。因此，平常應盡可能少坐軟沙發，即使坐在沙發上時，也應該將頸椎及腰椎挺直，如果實在太累，寧可躺著也別窩在沙發上。

不良習慣3：不睡枕頭或枕頭過高

頸椎本來就有一定的弧度，假使長期不睡枕頭或是睡的枕頭過高，都會使頸部肌肉及韌帶勞損，加劇頸椎盤內的壓力，就容易誘發頸椎週圍韌帶、肌肉的疲勞。

改善方法：調整枕頭高度。最佳的枕頭應該是能夠支撐頸椎的生理曲線，仰臥時，枕頭的高度約為一拳頭高左右（受壓以後的高度）；側臥時，高度應比仰臥時略高，大概一個半拳頭；仰臥位時，枕頭的下緣最好墊在肩胛骨的上緣，千萬不能使頸部脫空。

不良習慣4：單肩揹包包

單肩揹重的包包，會使得的肩膀變得一高一低，長期下來，還會使肩膀的肌肉處於收縮狀態，緊張的肌肉除了引起腰酸背痛之外，還容易使頸椎的壓力不平均，長期會引起頸部肌肉痙攣，甚至改變頸椎的弧度，尤其經常感到腰酸背痛的話，更應該避免單肩揹包包。

改善方法：建議背後背的包包，如此能使背包壓力平均分配於兩側肩膀，減輕一側肩膀及頸椎的壓力。

不良習慣5：趴在桌上睡覺

很多人習慣午睡時趴在桌上，這種睡姿非常容易引起頸椎的老化。人類頭部的重量占身體的十分之一，正常情況下，頸椎的生理弧度可以減輕和緩衝重力對大腦的衝擊。

不過，若是趴著睡，卻會讓頸椎的生理弧度消失，除了容易造成頸椎關節的錯位變形之外，還會使頭部的血液供應不良。臨床上就發現很多人因為趴睡習慣了，常常引起脖子酸、肩頸酸痛，頭痛、頭暈而來就診，檢查後才發現頸椎及腰椎勞損、長骨刺了。

改善方法：睡午覺時，盡量能夠躺下來睡，如果真的難以躺下，建議趴睡時，不要把頭直枕在胳膊上，應該把桌子墊高，趴在中間有洞的午睡枕，盡量維持脊椎的直立，避免頸椎、腰椎的彎曲，而引起額外的壓力。

不良習慣6：長期穿高跟鞋

穿高跟鞋會增加脊椎，特別是頸椎與腰椎的壓力。脊椎是由多個椎骨連接而成的構造，當我們姿勢挺拔時，椎骨與椎骨的接觸面幾乎為平面，椎骨間的受力會得到分散，不容易造成損傷。

不過，如果穿高跟鞋，這時重心就會往前移，造成椎骨間的接觸面變小，特別是腰椎與頸椎，受力點會集中在某區塊，就容易造成頸椎與腰椎的壓力不均，長期下來就會老化。

改善方法：為了脊椎著想，建議女性朋友能避免穿高跟鞋就避免，如果真的非得要穿，建議鞋跟盡量不要超過5公分，每天不要穿超過4小時。注意頸部保暖，就能避免損傷

(中時電子報)