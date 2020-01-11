原先堅稱8日失事的烏克蘭國際航空波音客機是因「技術問題」墜毀，伊朗官方今（11）日態度大轉彎，承認是「人為疏失」誤擊班機，不過先前就有專家指人為操作不當的機率較大，尤其自美國狙殺伊朗將軍蘇雷曼尼後，士兵就處在緊繃狀態，軍人可能是在慌張、極具壓力的情況下誤射，凸顯了伊朗士兵的訓練不足。

伊朗官方11日承認誤擊烏克蘭國際航空波音客機，不過在那之前，專家及西方情資就已掌握相關情報。

伊朗今日承認誤擊烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）編號752波音737-800型客機前，美英所掌握的情報及多位軍事專家就認為，飛機較可能是遭伊朗擊落，「財經內幕」（Business Insider）10日報導，英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）指出，人為失誤是最可能的原因，「如果伊朗的防空系統有好好地操作及管理，這完全是可以避免的悲劇。」

他說，自美國暗殺伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，操作SA-15「環面飛彈系統」（Tor missile system）的伊朗士兵就可能處於「高度警戒」狀態，他在倫敦《泰晤士報》（The Times）的投書中指出，德黑蘭轟炸美軍駐伊拉克基地後，士兵一定筋疲力盡，並且準備因應美方的報復，可能因此犯了致命性錯誤，「一旦美國空襲一個有防空系統的國家，通常會率先打擊這些防空系統，因此這些士兵可能會非常害怕，此外，一旦錯過潛在威脅，他們也擔心上級後續怪罪的後果。」

獨立調查報導網站「冒險者」（Bellingcat）資深研究員范修斯（Pieter van Huis）也同意這項觀點，他說伊朗才剛空襲美國，值班士兵可能會因為美國即將反擊感到特別緊張。

不過報導指出，烏克蘭航空一定有按照原先計畫、發送訊號告知自己的身分、位置以及飛行路徑，再加上航班起飛的德黑蘭何梅尼機場（Khomeini Airport）是一座國際機場，稍早還有數架國際航班起降，發生誤擊事件實在意外。《紐約時報》（New York Times）指出，駐守環面飛彈系統的士兵每3至4人為一班，他們要接收雷達訊號來追蹤航班，但是要分辨飛行器是一般民航機或是軍機仍需要技巧，而且可能犯錯。

布朗克說，在緊張的狀態下，「疏忽大意、缺乏訓練以及確認偏差是我認為最好的解釋」。范修斯也同意，「通常一個訓練有素的防空部隊能夠容易區分民航機及軍機，因此士兵之間的緊張情緒及溝通不順暢可能是部分原因。」

(中時電子報)