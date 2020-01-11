武漢肺炎疫情延燒，陸方今公布一名死亡案例，並公開病毒基因定序資料。根據疾管署初步研判，該冠狀病毒可能源自於蝙蝠，與蝙蝠冠狀病毒相似度達87.6％，與SARS相似度為79％。疾管署將立即建立病毒核酸快速檢測方法，最快一周內完成開發。

截至本月10日，陸方確診新型冠狀肺炎病毒的案例計有41例，發病時間介於12月8日至1月2日，多為華南海鮮市場的經營及採購人員。41名確定案例中，2人已出院、7人重症、1人死亡，無明顯人傳人現象。患者臨床表現為發熱、乏力、乾咳，部分患者呼吸困難。

陸方公布的死亡案例為一名61歲男性，常年在華南海鮮市場採買食物，起初因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。入院後狀況未見起色，9日晚間因呼吸循環衰竭宣告不治。

疾管署副署長莊人祥表示，影響病毒性肺炎預後的因素包括年齡、潛在性疾病及併發症嚴重度等，若能透過早期診斷、積極支持性治療（如：呼吸、血壓維持、治療併發症和續發性其他感染等），可降低死亡風險。

莊人祥表示，陸方目前已公布新型冠狀病毒基因序列，經過疾管署今早初步分析，該病毒與蝙蝠的冠狀病毒相似度為87.6％、與SARS的相似度為79％、與MERS的相似度為52.5％。初步研判，蝙蝠是最可能的病毒來源。

截至目前，疾管署已完成19航班、2097名旅客的登機檢疫，均未再出現疑似案例。莊人祥表示，疾管署將立即根據陸方提供的資料，建立病毒核酸快速檢測方法，將病毒檢驗時間從1天多縮短至4小時，最快一周內完成開發。

疾管署提醒民眾，如計劃前往武漢，應避免接觸急性呼吸道感染症患者、避免前往牧場、禽畜市場和接觸野生動物，並隨時以肥皂勤洗手。如出現呼吸道症狀，應配戴口罩儘速就醫。返台後，若出現疑似症狀，應主動告知航空公司人員及檢疫人員。入境10日內，若出現發燒、急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線，戴口罩儘速就醫。

(中時 )