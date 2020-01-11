鄭正鈐下午投票：很緊張 14:432020/01/11 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鄭正鈐11日下午前往位在東區東園里光復路二段的仁愛基金會仁愛工坊光復據點投票。（陳育賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鄭正鈐11日下午前往位在東區東園里光復路二段的仁愛基金會仁愛工坊光復據點投票。（陳育賢攝） 國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐11日下午前往位在東區東園里光復路二段的仁愛基金會仁愛工坊光復據點投票，他表示，心情很緊張、也很謹慎，但投完票也很輕鬆了，終於可以放下緊繃的心情。 鄭正鈐說，這個投票所是他小時候的幼稚園，因此感覺很溫暖，在這裡投票有為自己家鄉打拚的感覺與溫度，而早上是先跟媽媽去幾個廟拜拜祈福，希望台灣大步走出去，中華民國未來光明燦爛。 (中時 ) #投票 #鄭正鈐 #心情 #感覺 #光明 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市選區 鄭正鈐轟爛透法 鄭宏輝忙催票 04:102020/01/07 地方新聞 指鄭正鈐密切與統派互動 鄭宏輝籲「踹共」 17:052020/01/07 政治 民眾轉蔡易餘截圖被約談心驚驚 鄭正鈐痛批蔡政府 16:492020/01/07 政治 聚焦反滲透法 竹市藍綠互批 04:102020/01/08 地方新聞 新竹市選區 鄭正鈐拚藍白團結 鄭宏輝籲集中選票 04:102020/01/10 地方新聞 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 選前之夜 鄭正鈐天公壇藍營大團結 20:032020/01/10 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 貼心！立委許淑華投票 韓冰相伴 - 政治 血癌鬥士走了 宅神41字吐心情 - 政治 投完就報到！韓競總前 民眾搶卡位搖滾區 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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