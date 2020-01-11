鄭正鈐11日下午前往位在東區東園里光復路二段的仁愛基金會仁愛工坊光復據點投票。（陳育賢攝）

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐11日下午前往位在東區東園里光復路二段的仁愛基金會仁愛工坊光復據點投票，他表示，心情很緊張、也很謹慎，但投完票也很輕鬆了，終於可以放下緊繃的心情。

鄭正鈐說，這個投票所是他小時候的幼稚園，因此感覺很溫暖，在這裡投票有為自己家鄉打拚的感覺與溫度，而早上是先跟媽媽去幾個廟拜拜祈福，希望台灣大步走出去，中華民國未來光明燦爛。

(中時 )