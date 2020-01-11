蘋果(Apple Inc.) iPhone XS、iPhone XS Max 以及 iPhone XR 的使用者快看！如果你是前述款式 iPhone 的擁有者，且還有買蘋果專為它們推出的聰穎電池護殼的話，若是在近期遭遇了充電上的使用問題，請把握時間查看，確認你所買的聰穎電池護殼是否符合蘋果公布的免費更換計畫。

蘋果官網支援服務公布了最新的「iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 的聰穎電池護殼更換方案」。蘋果方面指出，他們已經確認在 2019 年 1 月到 2019 年 10 月之間製造的部分 iPhone XS、iPhone XS Max 以及 iPhone XR 的聰穎電池護殼，會遭遇充電問題。如果遇到(1)在插入電源時，電池護殼無法充電或是斷斷續續的充電；(2)電池護殼無法為 iPhone 充電，或只能斷斷續續的充電這兩種情況的話，蘋果指出這並非是安全問題，Apple 或 Apple 授權維修中心將免費更換符合資格的電池護殼。

蘋果在 2019 年 1 月推出iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 的聰穎電池護殼，在台灣地區是在 2019 年 5 月中旬左右開賣，正巧也在蘋果公布的更換計畫影響的範圍內。若是購買了這些 iPhone 機種聰穎電池護殼的消費者，可以確認情況後，把握時間聯絡官方維修管道來更換，重新讓你的 iPhone 擁有超長續航力。

蘋果不僅針對 iPhone XS 系列、iPhone XR 系列曾推出過官方聰穎電池護殼，也為 2017 年的 iPhone X 還有 2019 年最新的 iPhone 11 全系列都推出了同款周邊。而蘋果針對 iPhone 11 系列的聰穎電池護殼增加了實體快門鍵，更便於拍照。雖然在 2019 年 12 月下旬通過NCC認證，但目前還沒有在台正式開賣。近期則是還有 AirPods Pro 以及 16 吋 MacBook Pro 這兩款新品在台上市，前者還可以雷雕十二生肖、表情符號、名字或是祝賀詞，作為與眾不同的專屬禮物，十分特別。

(中時電子報)