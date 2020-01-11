連鎖超商忙著備貨，比平常多5倍的量。（柯宗緯攝）

香腸攤商到場卡位，搶發選舉財。（柯宗緯攝）

今（11）日是總統、立委選舉投票日，距離投票截止還有不到1個半小時，不過已有民眾投完票，直接聚集到國民黨總統候選人韓國瑜高雄競選總部卡位，尤其是瞄準前幾排的「搖滾區」，要在第一時間關注開票情形，另外也有攤商提早報到，準備搶賺選舉財。

韓國瑜競選總部在今日8時至晚間10時於高雄市國民黨部前三民區建國一路（民族二路至和平一路）及凱國路（建國一路至凱歌路）路段舉行集會活動，現場設置有舞台及大型LED電視牆直播開票情形。

高市警方表示，該等路段雙線封閉禁止通行，管制範圍為三民區民族一路以東、凱歌路以南、凱旋一路以西及河北一路以北等路段，另將視現場狀況彈性調整管制範圍及時段。

韓國瑜預計在開完票之後，登上舞台對支持者發表感言，隨後回到競總內部召開國內外記者會。

鄰近會場的一家連鎖超商業者也比平常多5倍備貨量，直接將部分商品搬到騎樓賣。林姓攤商表示，自己是台南人，8點投完票後，旋即到會場準備200多張行軍椅。

(中時 )