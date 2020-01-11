第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，各投開票所可見許多人都站出來投票，但由於政黨票太長，民眾擔心印泥沒乾變成「廢票」，又不知怎麼拿到投票箱，乾脆直接向外對折。(鄧博仁攝）

第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，台北各投開票所可見許多年輕人都站出來投票。(圖文／鄧博仁）

(中時 )