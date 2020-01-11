年輕人站出來！投票所見青春氣息 16:132020/01/11 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，台北各投開票所可見許多年輕人都站出來投票。(鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，各投開票所可見許多人都站出來投票，但由於政黨票太長，民眾擔心印泥沒乾變成「廢票」，又不知怎麼拿到投票箱，乾脆直接向外對折。(鄧博仁攝） 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，由於天氣好，台北各投開票所可見許多年輕人都站出來投票。(圖文／鄧博仁） (中時 ) #投票 #開票所 #副總統 #年輕人 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗點領選票分2天 選委會籲投票日遵守規範避免受罰 18:042020/01/08 政治 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 大選前 嘉義縣最大投開票所開始布置 17:272020/01/10 生活 蔣絜安單槍匹馬投票 自認盡力很平靜 11:392020/01/11 政治 獨／北市投開票所發生漏發原住民立委選票 12:102020/01/11 政治 漏發選票、未貼政黨介紹公報 北市投開票所傳狀況 12:382020/01/11 政治 嘉義翁涉嫌亮票 稱「風乾」選票 13:142020/01/11 社會 漏發選票、未貼政黨介紹公報 北市投開票所傳狀況 13:182020/01/11 政治 好新奇！銅鑼「民宅」變成投開票所 14:502020/01/11 社會 新住民誤將私章蓋選票 當場撕毀 依法將被處罰鍰 15:022020/01/11 生活 政治熱門新聞 直播》不斷更新／大選開票 韓國瑜突破100萬 領先蔡英文 - 政治 2020大選4點開票！結果即將揭曉 - 政治 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 國內外聚焦！2020大選開票最新 鎖定中時電子報 - 政治 直播》迎接選舉結果 韓國瑜進駐競總看開票！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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