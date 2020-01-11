選舉投票日，天候狀況良好，民眾都踴躍前往投票，秩序良好，但埔里大成國中的投開票所，今11日發生有位新住民婦女，誤將私章蓋在立委選票上，當場將選票撕毀，以為可重換選票，經選務人員發現報警，依選罷法規定，恐將被裁處5千至5萬元罰鍰。

發生撕毀選票的投開票所，位於埔里大成國中的第128號投開票所，有名越南籍新住民，領取選票至圈票處圈選時，誤將私章蓋在立委選票上，當場發現後就將該選票撕掉，走出圈票處欲向選務人員換張新的立委選票重投，經選務人員獲知，馬上報警處理，並帶返派出所依法處置，令其懊悔不已。

南投縣選舉委員會指出，依選罷法規定，領取的每張選票，在圈選後必須全部投入票匭，就算是蓋錯章的無效選票也必須投入；若撕毀選票可處5000到5萬元罰鍰，若將選票攜出投開票所則可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

(中時 )