屏東女子誤投總統票 當場撕毀 15:042020/01/11 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因蓋錯總統票，屏東女子當場撕毀選票。圖中人物與新聞事件無關。（林和生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東長治鄉一名68歲郭姓女子下午1時許進入投票所投票，發現總統選票蓋錯，向選務人員提出更換選票要求遭拒，隨即撕毀選票，遭員警帶回派出所偵訊；屏東選委會指出，此舉以違反規定，將依法裁罰5000元至5萬元不等，需先由監察小組討論後送至委員會，才會決定裁罰金額。 (中時 ) #選票 #屏東 #裁罰 #女子 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》內控缺失多，台中銀、台中銀保經挨罰千萬元 07:442020/01/08 財經 投票倒數3天 檢偵辦總統副總統賄選案85件 16:412020/01/08 社會 苗栗點領選票分2天 選委會籲投票日遵守規範避免受罰 18:042020/01/08 政治 打石膏也要到場挺韓國瑜 韓粉：無懼被蔡政府查水表 16:142020/01/09 政治 檢警再破選舉賭盤機房 士檢複訊組頭諭令交保 16:552020/01/09 社會 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 選前一天 屏東第一選區選將決戰屏東市 17:282020/01/10 政治 屏東立委第一選區決戰屏東市 選前之夜熱鬧滾滾 20:482020/01/10 政治 屏東青年拍片 籲遊子返鄉投票 04:102020/01/11 地方新聞 新住民誤將私章蓋選票 當場撕毀 依法將被處罰鍰 15:022020/01/11 生活 生活熱門新聞 意外插曲！陳樹菊上台挺韓說出這句 韓粉嚇出冷汗 - 生活 許淑華著黃金聖衣！一登場鏡頭就拍這 網笑翻：攝影師hen會 - 生活 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 - 時事 - 旺報 她買好市多兩商品 扛回家一看哭了 - 生活 好市多出現神級冰淇淋 網驚：專櫃一顆200 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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