屏東長治鄉一名68歲郭姓女子下午1時許進入投票所投票，發現總統選票蓋錯，向選務人員提出更換選票要求遭拒，隨即撕毀選票，遭員警帶回派出所偵訊；屏東選委會指出，此舉以違反規定，將依法裁罰5000元至5萬元不等，需先由監察小組討論後送至委員會，才會決定裁罰金額。

(中時 )