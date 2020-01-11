2020總統大選下午4點結束投票，馬上要進行開票作業。依選委會資料，這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立委選舉人人數1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人，中選會盼今（11日）晚10時完成開票。

其中在總統副總統選舉人年齡層分布方面，20至29歲有311萬9456人，30至39歲有354萬9620人，60至69歲有303萬5169人，70至79歲有141萬806人。而總統副總統在六都的選舉人數共達1337萬6945人，占總選舉人人數近七成，以新北市選舉人人數332萬1459人最多，其次為高雄市229萬9558人；台北市及台中市選舉人人數各有216萬7264人及225萬1064人，桃園市、台南市各為178萬755人及155萬6845人。

中選會表示，除選出總統、副總統，立法委員將選出113人，包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。

(中時電子報)