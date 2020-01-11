新北市鶯歌區今凌晨1時許驚傳死亡車禍。（民眾提供／許哲瑗新北傳真）

新北市鶯歌區今凌晨1時許驚傳死亡車禍。（民眾提供／許哲瑗新北傳真）

新北市鶯歌區今凌晨1時許驚傳死亡車禍，20歲許姓駕駛行經館前路時，疑因不明原因自撞分隔島，導致車窗破裂、車身全毀，車內3人當場受困，警消到場後立即協助脫困，許姓駕駛送醫搶救仍不治身亡，經醫院抽血無酒駕情形，另2名後座乘客仍在醫院救治中，詳細車禍原因仍待進一步釐清。

(中時 )