鶯歌驚傳死亡車禍 自撞分隔島釀1死2傷 15:152020/01/11 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市鶯歌區今凌晨1時許驚傳死亡車禍。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市鶯歌區今凌晨1時許驚傳死亡車禍。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） 新北市鶯歌區今凌晨1時許驚傳死亡車禍。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） 新北市鶯歌區今凌晨1時許驚傳死亡車禍，20歲許姓駕駛行經館前路時，疑因不明原因自撞分隔島，導致車窗破裂、車身全毀，車內3人當場受困，警消到場後立即協助脫困，許姓駕駛送醫搶救仍不治身亡，經醫院抽血無酒駕情形，另2名後座乘客仍在醫院救治中，詳細車禍原因仍待進一步釐清。 (中時 ) #車禍 #原因 #醫院 #分隔島 #鶯歌 也許您會感興趣 推薦閱讀 佛教正德醫院安寧病房 亞洲最大 04:102020/01/07 投資理財 不到45歲就更年期 婦產醫點出4關鍵 12:092020/01/07 生活 翁單身82年拒婚 揭原因喊不後悔 13:352020/01/07 日常 桃消防局辦聯合車禍訓練 結合特搜隊傳承 19:052020/01/07 社會 競爭條件惡化 我貿易順差急遽衰退 04:102020/01/08 財經焦點 媽媽揭她返台暖心原因 子瑜年節私人行程曝光「確定不投票」 13:582020/01/08 娛樂 蘇巧慧鶯歌選前晚會 上千鄉親力挺 22:292020/01/08 政治 想到肺癌就怕！營養師：常吃3類食物養出乾淨肺 07:452020/01/09 生活 北市男子開槍輕生 送醫急救中 14:202020/01/10 社會 疑因蓋錯 苗栗男怒撕3張選票 12:262020/01/11 社會 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 新聞 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 氣對醉妻畫花臉 「真面目」曝光網驚呼：好漂亮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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