第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，即將在11日下午4時結束投票，台中市截至下午3時，計發生4件民眾攜手機進入投開票所，1件為撕毀政黨票。選委會表示，神岡區第0528投開票所，發生一名陳姓選民撕毀政黨票，警方正進行筆錄進一步了解原因，選委會表示，撕毀政黨票依《公職人員選舉罷免法》將可裁處開罰5000元到5萬元。

選委會表示，台中市共設置1849個投票所，各地投票秩序大致良好，只發生幾起零星違規案件，包括台中西區1236投開票所、北區1167投開票所、東區1175投開票所及豐原區1691投開票所，共計發生四起攜帶手機進入投開票所案件，正由選監小組委員會同警方處理中。

此外，在神岡區則發生選民撕毀一張政黨票選票，由選監小組委員會同警方處理中；選委會指出，撕毀政黨票依《公職人員選舉罷免法》將可裁處開罰5000元到5萬元。

選委會提醒，民眾不可撕毀選舉票、不可將選舉票攜出場外、不可圈選後將選舉票圈選內容出示他人，也不可攜帶手機及其他攝影器材進入投票所或將攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，避免觸法又遭開罰。

(中時 )