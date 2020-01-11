天玉里過去總統大選神準預測。（中時電子報製圖／資料來源：中選會）

2020大選今（11）日登場，下午4時結束投票，預計晚間10點會有結果。向來被認為大選「章魚哥」、「指標里」的台北市天玉里，從2008年到2016年的總統大選，都精準命中，而此次是否能再次精準命中，也獲高度關注。里長潘錦雄表示，今年投票率預估至少7成，共5個投票箱，最快約1小半就可以開完總統副總統的投票。

天玉里因人口、年齡結構與台北市相似，以往投票結果都會反映全台北市選情，也被視為選舉「小台北」，神準預測選情的「章魚哥」，也是選戰的重要指標里。

從過去三屆總統大選來看，2008年、2012年、2016年的結果，天玉里的投票結果皆與最中結果相同。尤其上屆總統大選，蔡英文在台北市得票率51.95%，朱立倫37.49%，與天玉里蔡英文51.81%、朱立倫37.17%，差距不到1％，幾乎是精準預測。

不過，2018年台北市長選舉時，天玉里投票結果是以丁守中1979票，險勝柯文哲1880票，意外失準。柯文哲以58萬820票略勝丁守中的57萬7566票，因兩人票數相差不大才會出現落差。

天玉里里長曾說，選舉越大，精準度越高。此次總統大選，天玉里的精準度仍受到關注，究竟是否會再次神準命中，也引發各界期待。

(中時電子報)