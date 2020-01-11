日本天團EXILE放浪兄弟全團14人抵台參加台視紅白大賞( 江珮瑜攝)

日本天團「放浪兄弟」（EXILE）出道19年，成員AKIRA去年與台灣第一名模林志玲的世紀婚禮引全台關注。晉升「姊夫」的AKIRA順勢牽起台日的演藝事業紅線，今（11日）首度整團15成員踏上台灣，明天將在小巨蛋獻寶島處女秀，為台視新年除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》錄製演出。不料一名粉絲在等待接機時，身體不適，臉色蒼白、腿軟倒地，所幸機場醫護人員隨後照料，並無大礙。

日本天團「放浪兄弟」（EXILE）一字排開，出道19年首次全員登台表演。（盧禕祺攝）

AKIRA透過所屬公司LDH表示很久沒與團員一同在海外演出，這次希望能帶團員在台灣吃點好吃的，有打算趁空檔吃火鍋、圍爐團圓。AKIRA上周才陪林志玲在台灣看蔡依林演唱會，本周特地飛回日本和成員會合，再從東京出發，下午1點半他隨13名成員一起抵台，預計在台停留3天2夜，而成員小林直己因工作行程則搭乘其他班機。

粉絲身體不適，臉色蒼白、腿軟站不起身。（盧禕祺攝）

「放浪兄弟」吸引近200名死忠粉絲接機，他們一早6、7點陸續到松山機場等候，搶第一排只為和偶像零距離。即使當天適逢台灣總統大選，部分歌迷們不忘先投票，再從高雄、台南、台中等地趕來台北迎接偶像，不乏有從日本、香港遠道而來的粉絲大力支持，人氣依舊旺。成員ATSUSHI更向歌迷們熱情握手，一展親民大方形象；而在拍攝過程中，1名女攝影記者不慎摔倒，成員NAOTO見狀緊急上前幫忙攙扶，所幸沒有人員受傷。

晉升「姊夫」的AKIRA順勢牽起台日的演藝事業紅線。（盧禕祺攝）

「放浪兄弟」吸引近200名死忠粉絲早起等候接機。（盧禕祺攝）

(中時 )