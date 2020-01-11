中國社會科學院副院長蔡昉11日在「2020中國製造論壇」上指出，中國製造業已出現了「未富先老」，製造業比重下降，勞動力朝第一和第三產業轉移。他表示，人口老化造成勞動力減少，進一步使工資上漲，製造業成本提高，因此製造業比重下降，未來製造業必須提升到更高的價值鏈。

蔡昉認為，「第二產業勞動生產率高於農業及第三產業的勞動生產率，意味著第二產業下降過快的話，勞動力會轉向第一和第三產業，而中國已經到了這個時候，是不能靠生產要素的積累和投入來發展，必須靠勞動生產率的提高；而恰恰這個時候，出現一個生育率成長放緩的趨勢，這對經濟長期成長帶來負面效果」。

導致第二類產業衰退的關鍵因素就在人口。蔡昉表示，「未富先老」是個危機，一般來說人口高齡化是已開發國家的專利，但是中國在進入已開發國家之前，就已經開始經歷人口高齡化，這將會使勞動力供給減少，進一步促使工資上漲，製造成本提高。

就中國未來的第二產業發展趨勢，蔡昉認為，中國製造業從沿海地區向中西部轉移的趨勢已經出現很多年，轉移的驅動力，取決於兩個效應，一是土地、勞動力等比較優勢，二是規模效應、集聚效應，中西部目前已是製造業重鎮。

同時，蔡昉也說，除了中西部，粵港澳大灣區也有優勢。他說，「與其他大灣區不同，粵港澳大灣區是聯繫著中國960萬平方公里的經濟體，我們的勞動力轉移優勢還沒有結束，我們仍然有大規模的農業勞動力可以轉移出來，而這個轉移，給中國製造業發展提供了一個時間窗口」。

蔡昉強調，沒有製造業和製造業的不斷升級，就沒有中等收入群體，兩極化也會越來越嚴重；未來，將製造業提升至更高的價值鏈的地位就顯得尤為重要。

(旺報 )