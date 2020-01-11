以照片社群起家的 Instagram，近年來風格不斷轉變，也因為被 Facebook 併購，而擁有更多類似於 Messenger 或是 Facebook App 的功能。Instagram 官方透過 Twitter 宣布，為頗受歡迎的 Boomerang (迴旋鏢之意)限時動態(Stories)加入了三種特效，讓喜歡用使用 Boomerang 效果的用戶能有更多發揮創意的空間。

Instagram 在 2015 年加入 Boomerang 功能，可以將一段影片從頭播放到尾後，再從片尾倒放倒影片前頭，也就是能讓被拍攝者一直重複某一個特定動作，能呈現很趣味的效果。多年來，Instagram Boomerang 功能都沒有特別的更新，因此這一次特別鎖定 Boomerang 加入的新功能，被《TechCrunch》網站認為是官方發現這項功能頗受歡迎後，才決定針對它進行更新。

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo



Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL — Instagram (@instagram) January 10, 2020

Instagram 針對 Boomerang 加入的三種特效，分別是 SloMo(慢動作)、Echo 以及 Duo。在原本 Boomerang 的經典特效之外(先順序播再倒轉播)，SloMo 播放的效果一樣只是時間較慢，更容易看清楚所拍攝的內容；Echo 特效則是加上了疊影的功能，Duo 則是持續會以順序的方式播放影片，與經典特效有滿不同的風格，慣用 Instagram 發限時動態的朋友可以多試試看 Boomerang 效果，而已經對 Boomerang 很熟悉的則是可以玩一玩全新的特效！

(中時電子報)