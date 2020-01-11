2020總統大選登場，許多民眾紛紛早起投票，各大投票所也湧現大批人潮，已故資深藝人安迪女兒林吟蔚，則在臉書提醒大家要進行投票義務，自己決定民主的未來，不過最吸睛的是她曬出渾圓側乳的火辣照，立刻引起網友議論。

林吟蔚在臉書不忘提醒大家，要在下午四點前完成投票，更呼籲不要忘記帶上身份證、印章和選舉通知單，因為民主的未來要交給自己決定，但也強調彼此都有各自立場，必須互相尊重彼此意見，投完後就少數服從多數，誰都不要囉嗦，不過她曬出的照片中，穿了一件黑色背心，不僅露出完整側乳，白皙美背更是清晰可見，此外還對著鏡頭露出甜笑，讓網友全都暴動了。

林吟蔚臉書PO辣照引發討論。（圖／林吟蔚臉書）

此外她更表示：「還是你們四年後要投我，我來角逐個里長先 」，雖然強調純粹是開玩笑，不過也吸引大批網友回應：「全台最美里長一定很厲害」、「看到這樣會先$#%$#%#$ 再去投票」、「選里長考慮搬回台北」。

(中時電子報)