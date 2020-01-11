直播》迎接選舉結果 韓國瑜進駐競總看開票！ 16:022020/01/11 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜競總已經湧現民眾到場，準備關注開票情形。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選投票下午4點結束，各投開票所也隨即進行開票作業，國民黨總統候人韓國瑜位於高雄的全國競選總部也同步接收、匯整各地投票訊息，韓國瑜下午也將進駐競總，和支持者等待最後結果。 韓國瑜競選總部在今日8時至晚間10時於高雄市國民黨部前三民區建國一路（民族二路至和平一路）及凱國路（建國一路至凱歌路）路段舉行集會活動，現場設置有舞台及大型LED電視牆直播開票情形。 韓粉看過來！韓國瑜競總在這裡直播開票 (中時電子報) #2020大選 #投票 #開票 #國民黨 #民進黨 #韓國瑜 #蔡英文 #親民黨 #民眾黨 #柯文哲 #領先 #高雄 #立委 #不分區 #高雄競總 也許您會感興趣 推薦閱讀 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 2020大選4點開票！結果即將揭曉 - 政治 直播》迎接選舉結果 韓國瑜進駐競總看開票！ - 政治 「章魚哥」不只天玉里！贏這里將贏全台？ - 政治 預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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