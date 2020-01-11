2020大選投票下午4點結束，各投開票所也隨即進行開票作業，國民黨總統候人韓國瑜位於高雄的全國競選總部也同步接收、匯整各地投票訊息，韓國瑜下午也將進駐競總，和支持者等待最後結果。

韓國瑜競選總部在今日8時至晚間10時於高雄市國民黨部前三民區建國一路（民族二路至和平一路）及凱國路（建國一路至凱歌路）路段舉行集會活動，現場設置有舞台及大型LED電視牆直播開票情形。

(中時電子報)