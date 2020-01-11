受到阿里巴巴2019年11月底在香港二次上市、公司股價大漲的影響帶動，包括攜程、百度、網易在內的多家美國上市中資企業，近日都被傳出計畫在香港上市的風聲。

但據新浪財經11日報導，有接近港股的人士透露，相比「百度們」而言，螞蟻金服可能更先實現在香港上市。就在上個月，有消息稱，螞蟻金服計畫近期在大陸A股和香港同時上市，但螞蟻金服方面當時回應是：不評價市場傳言。

(工商 )