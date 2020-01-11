螞蟻金服或先於百度等在港股上市 16:092020/01/11 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到阿里巴巴2019年11月底在香港二次上市、公司股價大漲的影響帶動，包括攜程、百度、網易在內的多家美國上市中資企業，近日都被傳出計畫在香港上市的風聲。 但據新浪財經11日報導，有接近港股的人士透露，相比「百度們」而言，螞蟻金服可能更先實現在香港上市。就在上個月，有消息稱，螞蟻金服計畫近期在大陸A股和香港同時上市，但螞蟻金服方面當時回應是：不評價市場傳言。 (工商 ) #上市 #螞蟻 #金服 #百度 也許您會感興趣 推薦閱讀 百度大動作 擬赴港第二上市 04:102020/01/07 全球財經 螞蟻金服、小米將在星申請設立數位批發銀行 16:012020/01/07 財經 曠視科技傳獲准香港上市 04:102020/01/08 全球財經 馬拉邦山腳的烘焙好手 吳彥君「螞蟻叢林」出國奪銅牌 19:062020/01/08 生活 張天愛冰雪女神！羽毛遮上身超性感 07:392020/01/11 時尚 中國新視野－區塊鏈成科技巨頭新戰場 04:092020/01/11 全球財經 財經熱門新聞 美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了 - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 即時 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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