高鐵132車次11日下午從左營北上南港，車上有一名韓國女乘客突然昏倒。（蔡水星攝）

高鐵132車次11日下午從左營北上南港，車上有一名韓國女乘客突然昏倒。（蔡水星攝）

高鐵132車次11日下午從左營北上南港，車上有一名韓國女乘客突然昏倒。（蔡水星攝）

今天是總統、立委選舉投開票日，高鐵132車次從左營北上南港，下午3時8分列車上有一名韓國籍女乘客突然昏倒，其他乘客見狀緊急呼救有沒有醫護人員或懂醫療，有人找來車上的AED搶救，經5分鐘後女乘客恢復意識，被送往醫院救治，不少人看見這幕感動的說這就是台灣最美風景。

投票日高鐵班班客滿，高鐵132車次從左營北上南港，在下午3時8分時有一名女乘客突然昏倒，同行友人呼救，其他乘客見狀向前關心發現是韓國遊客，即呼救高鐵人員，並試圖找醫療人員及懂韓語乘客，隨後有拿車上的AED（人自動體外心臟電擊去顫器）為韓國女乘客救治，經5分鐘後甦醒。

由於昏倒韓國女乘客是位在中間走道，高鐡人員也緊急疏散中間走道乘客往第10、9、8車廂撤退，希望3時18分停靠板橋車站時，能有通道快速護送昏倒乘客，這時大家都井然有序的往後退。

高鐡一抵板橋車站時，台灣乘客還不斷關心韓國女乘客病情，最後看到自行走出車門並坐上輪椅，大家才鬆一口氣，此時也傳出掌聲，鼓勵韓國女乘客，再次見證台灣最美的風景是人。

(中時 )