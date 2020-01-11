美國德州響應川普政府的抑制移民政策，今天宣布將不再收容難民，成為全美第一個對移民關閉大門的州政府。民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚則批評州長艾波特「偏執和仇外」。

艾波特（Greg Abbott）告訴國務院，德州必須將資源用於「已經在德州的所有人身上，包括難民、移民與流離失所的人，事實上，就是所有的德州人。」

德州為全美人口數量第2大州，自1980年代以來安置數十萬難民。

但川普政府採取嚴厲措施抑制移民，去年9月國務院設下門檻，自10月起的新財政年度開始，全美最多僅收容1萬8000人，比前一年度的3萬人大幅降低，這也是過去30年來的最低水準。

而在歐巴馬政府任內最後一年，即2016年度，美國收容難民8萬5000人。

根據國務院今天公布的名單顯示，各州在21日自行宣布的截止日之前，全美50州中有38州已經宣布，敞開大門安置難民。

針對川普決策賦予州政府與地方政府權限以禁止難民移入，有數個難民安置團體已提起告訴，指控這是違反美國1980年「難民法」（Refugee Act）。

民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）說，艾波特完全是偏執與仇外心理。

德州聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）則推文說：「你（艾波特）這是助長川普的種族主義與反移民政策，我希望所有在美尋求庇護的移民知道：州長艾波特並不能代表所有德州人發言。這裡歡迎你們。」

(中央社)