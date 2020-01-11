除了中信兄弟與富邦悍將都簽定4名洋將之外，樂天桃猿與統一獅都於今日再各簽一名洋將，分別為卡本特、Donn Roach（暫譯羅奇），完成一半的洋將布局。目前中職四隊共簽下12名洋投，其中有8人具有大聯盟資歷，其中中信兄弟有3人最多，羅傑斯待過7季也是最久，不過8人中有5人是新面孔，新球季表現如何還得實戰才知道。

中信兄弟與萊福力續約，他是隊上4名洋將中唯一沒有大聯盟資歷的，另外今年剛加入的「新生」德保拉、米蘭達、羅傑斯都曾上過大聯盟，3人是各隊最多。其中羅傑斯2009年至2015年共7季在大聯盟出賽，是四隊洋將中資歷最豐富，總計留下19勝22敗，通算自責分率5.59。

富邦悍將索沙去年在中職先發12場就豪奪8勝，一度被稱為「最強洋投」。（資料照／李弘斌攝）

富邦悍將4名洋將索沙、羅力、包林傑、伍鐸去年都曾效力中職，僅有索沙在2011年時效力太空人，有1年大聯盟資歷。先發出賽10場，繳出3勝5敗、自責分率5.23。不過去年在中職繳出鬼神成績，12場先發就豪奪8勝，自責分率低至僅1.56，一度被稱為「最強洋投」，讓各隊打者很頭痛。

而樂天桃猿除了與雙冠王李茲續約外，今日宣布簽下去年還在大聯盟出賽的左投卡本特，2人都上過大聯盟，李茲待過4季、卡本特待2季。

原本洋將進度落後的統一獅，近日趕進度追上，除了同樣續約老面孔羅里奇，今日宣布好消息，成功簽下擁有美日韓職棒經驗的新洋將Donn Roach，2人也都有大聯盟經驗，其中羅里奇待過6季，經驗也非常豐富。

各隊已簽下12名洋將，進度完成75%，其中有8人具大聯盟經驗，可以說是少見的豪華陣容，不過除了索沙、李茲、羅里奇之外，其他5人都是首次加入中職，如今實力如何還不可知，不過各隊積極網羅有實力的洋將，不僅增添比賽可看性，也能幫助中職打者提升對戰經驗。

(中時 )