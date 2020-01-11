結果揭曉！2020總統及立委大選投票自11日上午8點至下午4點結束，隨即進行開票作業。這場大選攸關國家前途，不僅國人關心，國際也相當矚目。誰是中華民國下一任總統？新國會成員又是那些？答案即將揭曉。

中時電子報團隊提供第一手開票消息，讓您掌握最新結果。

請鎖定中時電子報，隨時得知你支持的候選人，戰況如何。

(中時電子報)